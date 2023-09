Junto al lanzamiento del sistema operativo de los iPhone, Apple también presentó el watchOS 10, una de las mayores actualizaciones del software del reloj inteligente desarrollado por la compañía.

Algunos de los cambios que podemos encontrar se encuentran en la introducción de widgets para cada esfera del reloj y hacer accesible el centro de control con el botón lateral. Además, algunas aplicaciones fueron rediseñadas.

Dos de las actualizaciones más importantes están relacionadas con FaceTime, debido a que ahora es posible ver un mensaje de video en el reloj y unirse a llamadas de audio grupales de la aplicación.

Instalar el nuevo watchOS 10 es muy sencillo, aunque es importante tener presente que solo los modelos desde el Apple Watch Series 4 serán compatibles para hacerlo. Estos son los modelos que ya pueden disfrutar de este software:

Te puede interesar:Estos serían los productos de Apple para 2024

– Apple Watch Series 4.

– Apple Watch Series 5.

Te puede interesar:Dónde descargar el manual de usuario de cualquier iPhone

– Apple Watch SE (2020, de primera generación).

– Apple Watch Series 6.

– Apple Watch Series 7.

– Apple Watch Series 8.

– Apple Watch Series 9.

– Apple Watch SE (2022).

– Apple Watch Ultra.

– Apple Watch Ultra 2.

Si el smartwatch se encuentra en esta lista, para realizar la actualización solo debemos seguir un proceso muy simple. Lo único que se debe tener en cuenta es que necesitaremos el dispositivo móvil al que está vinculado y el cargador del Apple Watch.

– Es necesario abrir la app “Watch” en el iPhone o dispositivo al que está conectado el reloj.

– Seleccionar la opción “Ajustes” y dirigirnos a la pestaña que dice “General”.

– Ahí encontraremos la opción “Actualización de software” y posteriormente hacer clic a descargar e instalar

Durante la actualización es clave tener conectado el reloj inteligente a su cargador y mantenerlo ahí hasta que finalice el proceso. Además, se deberá contar por lo menos con un 50% de batería; de lo contrario no será posible comenzar con la instalación.

Una nueva forma de usar el Apple Watch

New Apple Watches Ultra 2 are displayed during the ‘Wonderlust’ event at the company’s headquarters in Cupertino, California, U.S. September 12, 2023. REUTERS/Loren Elliott

El watchOS 10 tiene un rediseño de la interfaz y aunque la vista de aplicaciones sigue siendo un panal de abeja, ahora contará con una gran diferencia, porque solo se mueve de arriba a abajo en lugar de poderse mover hacia la dirección que queramos.

Ahora también se aprovecha más la interfaz, haciendo que las apps se vean a pantalla completa y de esta manera aprovechar más espacio. Además, este cambio de interfaz ha permitido que todas las aplicaciones nativas se hayan rediseñado, como fue el caso de tiempo, fitness, reloj mundial y frecuencia cardíaca.

A la espera de la nueva generación

El Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 obtendrán algunas funciones exclusivas impulsadas por el nuevo S9 SiP, incluidas las solicitudes de Siri que se procesan directamente desde el dispositivo en lugar de hacerlo a través de los servidores de Apple.

También admiten una nueva función Double Tap que la compañía con sede en Cupertino diseñó para facilitar la realización de la acción principal en cada aplicación. Aunque esta herramienta no requiere que el usuario toque realmente el dispositivo, sino solo que lo simule con el dedo índice y el pulgar de la mano donde lleva colocado el reloj, similar a un movimiento de pinzas.

Este gesto funciona para atender llamadas, desactivar alarmas, iniciar un conteo en el cronómetro y se logra gracias los sensores como acelerómetros y giroscopios que incorpora el nuevo procesador S9, los detectan los movimientos de los dedos, tal como la compañía detalló en su evento de lanzamiento de productos este martes.

Ambos dispositivos solo estarán disponibles hasta el próximo 22 de septiembre.