Santo Domingo.- Samsung Electronics Co., Ltd., de la mano de su partner Mirgor, sigue expandiéndose en República Dominicana con la apertura de dos nuevas tiendas SmartThings, ubicadas en Ágora Mall y Megacentro, lo que representa un hito importante para la compañía en su compromiso por ofrecer experiencias tecnológicas innovadoras y personalizadas a sus clientes en el país.

Ambas tiendas están diseñadas bajo el concepto de Multi Experience Store, creadas para ser un centro interactivo en el que los visitantes pueden descubrir y experimentar de primera mano la gama completa de productos y servicios inteligentes de Samsung, incluyendo la plataforma SmartThings, Galaxy AI y la más reciente línea de smartphones, tabletas, wearables, televisores y electrodomésticos.

En estos nuevos espacios los clientes encontrarán toda la línea de smartphones Galaxy -incluidos el revolucionario Galaxy S24, foldables y la Serie A- toda la serie de tabletas, relojes inteligentes, una amplia variedad de accesorios, así como toda la gama de televisores, desde Neo QLED hasta los Lifestyle y electrodomésticos inteligentes, como la línea completa Bespoke. Más que un lugar de exhibición y venta, las nuevas tiendas Samsung ofrecen una experiencia de compra integral, con atención personalizada y la posibilidad de probar cada equipo con antelación; así como recibir soporte de Post Venta y garantía, realizar ECO Canje, facilidades de pago y una serie de servicios exclusivos para todos los usuarios de la marca.

La nueva tienda de Megacentro es a su vez la primera con un Centro de Servicios y Reparaciones para todos los usuarios de la marca. Sin importar donde hayan comprado su equipo, los clientes podrán recibir soporte personalizado en procesos de garantía, orientación de uso y solución en menor tiempo.

“Estamos orgullosos de poder estar cada día más cerca y brindarles a todos los dominicanos la oportunidad de descubrir cómo la tecnología de Samsung puede mejorar su vida diaria. Estamos seguros de que ambas tiendas se convertirán en un referente en el mercado y un espacio donde los amantes de la tecnología podrán encontrar todo lo que necesitan para crear un hogar más inteligente y conectado”, dijo Clara Francisco, Directora de Experiencias Móviles de Samsung Electronics República Dominicana.

Como parte de la promoción de apertura, en ambas tiendas se está ofreciendo hasta un 50% de descuento en equipos seleccionados, así como regalos por la compra de productos. Esto representa una excelente oportunidad ya que se acerca el Día de las Madres.

Ecosistema inteligente al alcance de todos

En el corazón de la tienda se encuentra el ecosistema SmartThings, una plataforma abierta que permite conectar y controlar dispositivos inteligentes de diferentes marcas desde una única aplicación. Los visitantes podrán interactuar con diversos escenarios hogareños preconfigurados, desde la iluminación y el clima hasta la seguridad y el entretenimiento, para comprender cómo SmartThings puede simplificar y mejorar su vida diaria. Esta conectividad inteligente no solo proporciona comodidad, sino también un ahorro significativo de electricidad.

Samsung invita a todos los dominicanos a vivir la experiencia de lo último en tecnología con nuestra amplia gama de productos y a visitar la tienda de su conveniencia, en los siguientes horarios:

Agora Mall: lunes a viernes de 10:00 am a 9:00 pm. Sábados: 09:00 am a 09:00 pm. Domingos: 10:00 am a 8:00 pm

Megacentro: lunes a sábados de 09:00 am a 8:00 pm. Domingos de 10:00 am a 6:00 pm.