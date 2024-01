Un año de "pa' tipos como tú": ¿cuánto "facturaron" Shakira y Bizarrap?

El 11 de enero de 2023, Shakira y Bizarrap sacaron su éxito mundial Music Sesions #53, una canción con dedicatoria directa de la cantante colombiana a su expareja Gerard Piqué y a su nueva novia, Clara Chía.

«Una loba como yo no está pa’ novatos», «Cambiaste un Rolex por un Casio», «Cambiste un Ferrari por un Twingo», «Tiene nombre de persona buena, Clara-mente, no es como suena» y «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» fueron los fraseos más célebres de un tema que, pese a su sencillez, convirtió cada línea en un quote, emulados por millones de fanáticos.

Shakira calentó motores desde el 2022 con varios fragmentos de la canción en sus redes sociales que le generaron una alta expectativa al público. La estrategia funcionó: en su primera semana, Music Sesions #53 de Shakira y Bizarrap alcanzó la sorprendente cifra de 80.646.962 reproducciones.

Además, el tema llevó a Shakira y Bizarrap a varios premios de renombre a nivel mundial. En 2023, se quedaron con el galardón a Mejor canción pop urbana en los Latin Music Awards y a Canción del año – Latin Pop en los Billboard Latin Music Awards. Y, para más señas del nivel de éxito, rompieron cuatro récords Guinness y los nombres de Shakira y Bizarrap fueron las palabras más buscadas en todo el mundo durante 2023 en Google, junto con Barbie y Oppenheimer.

A un año del bombazo de Shakira y Bizarrap

Luego de un año de su lanzamiento, tiene la envidiable cifra 674.696.747 reproducciones en YouTube y 865.129.633 en Spotify, números que muy pocos artistas consiguen.

Teniendo en cuenta los parámetros publicados por el portal Digital Music News, la canción ‘Music Sessions #53’ ha facturado más de 4.322.389,26 de dólares (más de 253 millones de pesos dominicanos) en Spotify. En YouTube la cifra ronda entre los 596.489,717 dólares.

Cabe destacar que no es la única canción contra su expareja, Gerard Piqué, en canciones como ‘TQM’, ‘El Jefe’, ‘Monotonia‘ y ‘Te felicito’ también lanza dardos a él y a su familia.