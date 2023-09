David Collado desvela fecha para acuerdo que regulará los Airbnb en RD

El ministro de Turismo, David Collado, desveló en una reciente entrevista con un medio de circulación nacional que será en octubre cuando se firme que regularizará las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb en República Dominicana.

En entrevista con Diario Libre, a propósito del Día Mundial del Turismo, David Collado precisó que dicho acuerdo de regularización velará porque la oferta corresponda con la realidad. Asimismo, que los servicios y la seguridad del turista-usuario se garanticen.

En este sentido, precisó que la oferta de la plataforma Airbnb en República Dominicana asciende a 93,000 habitaciones en el país.

«Son una realidad que el Ministerio de Turismo (Mitur) puede regularizar. Pero no actuar sobre ellas para cobrar impuestos», explicó David Collado. «Eso (los impuestos) le toca a la DGII. El impuesto no lo paga el dominicano, lo paga Airbnb y ellos no se oponen a pagar. Eso va caminando también.»

Desde el segundo semestre de 2022 se conversa sobre el tema de la regularización de las plataformas vacacionales como Airbnb en República Dominicana, con no pocas preocupaciones, especialmente del sector hotelero y de las empresas turísticas inmobiliarias. Ambas reconocen que esta oferta es una realidad y debe mantenerse. Pero que debe regularse en aras de evitar la competencia desleal y, sobre todo, garantizar la seguridad de los turistas.

En enero de este año, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), David Collado anunció la firma de un acuerdo de intención con Airbnb, para regular el sector en el país. Desde entonces, avanzan las conversaciones entre Mitur y los representantes de la plataforma.