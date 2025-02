Xiomarita Pérez y un grupo de amigas y admiradoras fueron a Las Aromas, Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, para reconocer a Rufina y Martina González, dos hermanas que tallan el higüero, convirtiéndolos en objetos utilitarios y decorativos.



La trabajadora de nuestras costumbres y tradiciones, y también comunicadora, entregó a las damas un trabajo periodístico realizado por ella en el que destaca su oficio artesanal. La visita fue con motivo de celebrarse el 10 de febrero el Día Nacional del Folklore.



Con 57 años activa en ese quehacer, ella expresó que “esos entes folklóricos que transmiten sus conocimientos empíricamente no dejan evidencias para que sus descendientes puedan contar sus historias, y la memoria traiciona”.



Hace varios años que Xiomarita tiene un programa que consiste en trasladarse donde los portadores de tradiciones con el objetivo de conocer sus historias y publicarlas, para luego enmarcarla y llevárselas a su lugar de trabajo con el objetivo de preservar su memoria histórica, familiar y pública.



“Esta es una labor que me satisface, porque muchos guardan dobladas la página del periódico y esta se va deteriorando con el tiempo y esos descendientes no tienen esas evidencias para contarlas, ya que no solo es decirlo, sino enseñarlos y la forma más idónea es conservarlo en un marco con cristal y puedan exhibirlo con orgullo”.

Xiomarita añadió que los que la acompañan en esos recorridos aportan para que se haga realidad esta labor: “son parte del engranaje del que todos nos beneficiamos, ya sea en lo económico (portadores), en lo social y espiritual (los que la acompañan adquiriendo conocimientos y comprándoles), en lo cultural

(los lectores de las publicaciones) y yo misma en lo emocional”.



De esa forma, la trabajadora del folklore ve cumplido sus sueños de aportar con sus escritos para dar a conocer el trabajo que con dignidad realizan hombres y mujeres para mantener a sus familias.



“Gracias a las personas que me acompañaron en este viaje de enriquecimiento espiritual, entre ellas a Margarita Medina, Aimée Alcántara, Marianela Morales, Xiomara Gañán, Noris Decena, Belkys De León, Margaret Canto, Sotera Vargas, Yhovanny Díaz Peralta y Raisa Gil, fotógrafa de este encuentro”,

expresó.