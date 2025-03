“Ya es tiempo de comprar lo que sí funciona para ti”, en el Mes de la Belleza 2025 de Sirena

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo. – Con un aumento de más del 25 % respecto al año anterior, Sirena rompió récord en ventas y asistencia en el primer día del Mes de la Belleza 2025.

En su edición 2025, los miembros del club Siremás podrán disfrutar todos los días de la semana de un 30% de descuento y, promociones especiales los fines de semana que van desde un 50%, y descuento adicional en marcas seleccionadas con entidades financieras aliadas. Visita nuestro calendario de ofertas para más información

El MDB motiva a los usuarios a renovar sus productos de belleza y cuidado personal que funcionen para su tipo de piel. A la vez, los anima a surtirse de novedosas marcas locales y extranjeras de la industria de la belleza y aprovechar las grandes ofertas y actividades.

Este año el Mes de la Belleza trae la novedad de un proyecto que utiliza inteligencia artificial y realidad aumentada para que los usuarios puedan realizarse un análisis de piel facial totalmente gratis. Esta tecnología evalúa distintos aspectos de la piel como: firmeza, poros, hidratación, manchas y oleosidad, generando un informe personalizado con recomendaciones de productos adaptados a cada tipo de piel.

Como cada año, el Mes de la Belleza brinda a sus clientes la oportunidad de adquirir diversos productos de belleza a precios muy asequibles. Por la compra de RD$1,300 pesos en productos patrocinadores, los clientes Siremás recibirán un cupón en caja con el cual podrán optar por uno de nuestros servicios en las cabinas de belleza, un solo cupón y/o desprendible, por día, por cliente Siremás”.

Es importante destacar que el cliente puede comprar en cualquier tienda y solicitar el servicio en la tienda de su interés (Sirena Churchill, Bartolomé Colón y San Isidro).

Durante el lanzamiento del Mes de la Belleza 2025, en las instalaciones de tiendas Sirena Churchill contamos con la presencia de sus principales ejecutivos, público en general y medios de comunicación. En ese mismo acto, se realizaron rifas, así como la entrega de goodie bags, entrega de muestras, artículos promocionales, globos, regalos por participación en los diferentes stands, concursos, photobooth, asesorías de belleza y muchas sorpresas más.

Diversidad en productos de alta gama en belleza y cuidado personal

En su edición 2025, el Mes de la Belleza de Sirena reúne una amplia selección de productos de cuidado facial y corporal de marcas reconocidas como Frezyderm, con su protector solar aterciopelado; Eucerin, con su línea anti manchas y Eucerin Epigenetic para revertir los signos del envejecimiento; Pond’s Bright Miracle, para una piel luminosa; y Nivea, con su protector solar con color.

También se suman a la oferta, Darrow, Sesderma, Garnier, L’Oréal, Pikubor, Sophie Skin, Byphasse, Labello y ACM, entre otras.

En maquillaje, destacan Maybelline con sus productoras Superstay Teddy Tint, efecto mate, Super Lock Clear Gel, glue para cejas, Super Fluff para cejas suaves y pobladas, Maybelline Sky High Máscara de colores y brillo, Maybelline Lapices para ojos de color. L’Oreal, Milani, Wet n Wild. En perfumería Yves Rocher, mientras que en cuidado capilar se incorporan marcas como Abiu, Love u Much CeraVe, Karseell, Ola (pre-poo), Say Hi – Serum y Ginger Milk.

Sirena invita a todos sus clientes a vivir una experiencia de belleza única durante el Mes de la Belleza 2025, descubriendo las mejores marcas y aprovechando las promociones exclusivas.

SOBRE SIRENA

Sirena es una marca de Grupo Ramos, empresa líder en ventas al detalle de la República Dominicana. Bajo la marca comercial Sirena, operan actualmente 28 hipermercados y 10 Sirena Market a nivel nacional los cuales ofrecen al cliente el surtido más completo de productos; además de diversos servicios complementarios que le permiten al cliente ahorrar tiempo y dinero siempre.