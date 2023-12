Yailin estaría secuestrada por Tekashi, según un ex empleado de ella

La noche del pasado jueves 14 de diciembre, Yailin La Más Viral y Tekashi protagonizaron un episodio de violencia que trascendió a lo público por medio de la cuenta de Instagram del rapero estadounidense y terminó con el arresto de la cantante.

Ahora, un ex empleado de la dominicana aseguró que Yailin estaría secuestrada bajo el mando del intérprete de Shaka Laka.

Durante una entrevista para el programa de entretenimiento Chisme No Like, Vladímir Gómez, identificado como ex publicista de Yailin, reveló que la dominicana está privada de su libertad y el responsable de todo ello sería su actual pareja. Asegura que Tekashi no la deja ni siquiera tener contacto y comunicación con ninguna persona de su entorno.

De la misma forma, Gómez aseveró que la cantante no tiene acceso a su teléfono celular, decomisado por el mismo Tekashi 6ix9ine para que ella no pudiera contactar a nadie. Ni siquiera por sus redes sociales que permanecen en pausa desde hace varios días.

Tekashi no le permitía salir sola a Yailin

Durante el programa de Telemundo, La Mesa Caliente, otra de las ex empleadas de Yailin reveló detalles de la relación que tenía Tekashi con la cantante dentro de su casa.

Jeanette Acosta, ex asistente personal de Yailin La Más Viral, estuvo de invitada en el show vía telefónica. Allí aseguró que, si bien entre ambos existían una relación bastante tensa y llena de discusiones, nunca presenció que el estadounidense golpeara o maltratara a la rapera.

Finalmente, el comunicador y empresario Santiago Matías, cercano a Yailin, informó que Tekashi «botó» a Yailin en un hotel de Miami, sin ninguna de sus pertenencias. No obstante, a través de un podcast, Matías anticipó la posibilidad de una reconciliación entre Yailin y Tekashi. El empresario resaltó la situación de vulnerabilidad de la artista, quien se encuentra en un país extranjero sin el respaldo adecuado y con poca comprensión de las leyes locales, un factor que podría afectarla negativamente.