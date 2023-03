Yailin La Más Viral publica tierno video de su hija Cattleya

Email it

La trapera e influencer dominicana Yailin la más viral compartió un tierno video de su hija recién nacida Cattleya, hija también del trapero puertorriqueño Anuel AA y que llegó a este mundo hace tan solo una semana. Eso, pese a los deseos del padre de no publicar ninguna imagen de la pequeña.

No obstante, la madre se mantiene dentro de los deseos de Anuel AA, pues en el tierno video solo se ven las manitos de la paqueña, así como lo hizo días atrás cuando publicó su primera foto fuera ya de la sala de parto.

El pasado 13 de marzo la pareja confirmó el nacimiento de su hija con unas tiernas fotos en el parto donde Anuel acompañó a su expareja para conocer de primera mano a su bebé.

Desde ahí la pareja comparte a través de sus redes algunas foto o pequeños clips de la pequeña. Sin embargo, el cantante puertorriqueño dejó clara su posición días atrás al expresar que no iba a mostrar el rostro de la menor públicamente. Entre varias cosas, aseguró que había personas que podrían enviarle mala energía o dejar malos comentarios sobre ella y por eso prefería protegerla.

El tierno video de Cattleya que compartió Yailin

Por su parte, Yailin expresó previo al nacimiento de la menor que, solo mostraría contenido de ella en una cuenta especialmente creada para la recién nacida. No obstante, también aseguró que, solo iba a revelar su rostro hasta que ella pudiese decidirlo por sí misma. Pero esto no ha sido impedimento para enternecer las redes con algunos detalles de su físico.

Yailin compartió recientemente un corto video en sus historias de Instagram en el que presumía a un lado de su bebé, pues en el video se logra ver parte de la cabeza y un brazo de Cattleya quien luce una camiseta tipo esqueleto de color rosado y donde se percibe el tono de su cabello café oscuro.

Yailin acaba de desvelar la promoción de un venidero nuevo tema en colaboración con el artista urbano Shadow Blow. Lo hizo con una estrategia publicitaria en la que publicó una imagen con un mensaje que en seguida preocupó a sus cientos de seguidores. Recordemos que, semanas antes de que Cattleya naciera, Anuel, su esposo, reveló que ya no se encontraban juntos por razones personales.

«Si me necesitas abrázame, si ves mi defecto mejórame, no me dejes sola acompáñame», rezaba el mensaje de Yailin.

Sin embargo, la misma Yailin se encargó finalmente de bajar el tono del ruido y desmentir los rumores de que estaría pasando por un mal momento. Lo hizo compartiendo un corto audiovisual cantando parte de la canción junto al artista dominicano. El video lo acompañó junto al mismo mensaje que había publicado momentos antes en sus historias.