Yailin La Más Viral y Tekashi comparten inesperado momento en la cama

La cantante dominicana Yailin La Más Viral vive un intenso romance con el rapero Tekashi 6ix9ine, a quien de cariño llama «su colaborador». En las redes sociales se ve que ambos disfrutan hacer cosas juntos, e incluso buscan la forma de crecer juntos.

Una muestra de esto ha sido unas clases de inglés que el estadounidense le dio a su novia mientras estaban acostados en la cama.

Tekashi le da clases de inglés a Yailin en la cama

“Primer curso: inglés sin barreras”, dice el famoso en el material audiovisual en el que ambos intentan sostener una conversación en ese idioma.

En el material audiovisual se aprecia cómo Yailin La Más Viral ha comenzado a practicar su dominio del inglés y por eso soltó frases como: “Hi, Danny!”.

Luego, su pareja le preguntó: “What is your name?”. A lo que la dominicana le contestó: “Hi, my name is Yailin”.

También le consultó acerca de su país de origen y la artista respondió que proviene de República Dominicana.

Además de compartir este momento, que forma parte de las cosas que hacen detrás de cámara, fue una oportunidad para que el público viera lo bien que la pasan juntos. Pero también cómo buscan la manera de superarse.

Las reacciones a las «nuevas clases» de Yailin LA MÁS VIRAL

Los usuarios de las redes sociales quedaron encantados con el video que subieron a las historias de Instagram y por eso dejaron mensajes como: “Así mismo es. Cuando un hombre te quiere, quiere que aprendas y crezcas”, “Me encanta Dani, quiere que crezca, maravilloso, lo amo”, “Mucho éxito, que siga creciendo”, “Qué linda, así mismo es”.

Otros afirmaron: “Así mismo, que se vea la diferencia entre uno y otro. Uno que te hunde (Anuel AA) y uno que te ayuda a superarte”, “Qué lindo”, “Qué bueno, Yalin, aprende inglés”.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine empezaron su relación luego de haber hecho música juntos. Ambos lanzaron el tema ‘Pa Ti’, que se convirtió en un éxito y por eso siguieron haciendo colaboraciones y presentándose en eventos.

Sin embargo, las cosas entre ellos se fueron dando y actualmente tienen un sólido romance, al punto que viven juntos en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

El rapero ha sido además un apoyo para la joven, quien se separó de Anuel AA y cría a Cattleya, la hija que tuvo en esa relación con el puertorriqueño.