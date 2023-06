Yailin lanza su "tiradera" a Anuel: "Real hasta la muerte y te volviste na'"

Luego de que Yailin La Más Viral brillara en los Premios Heat 2023, la exponente urbana dominicana está acaparando las miradas por sus claras indirectas a su ex Anuel AA en su nuevo tema «Narcisista«.

Al más puro estilo de Shakira con su Sesión #53 al lado de Bizarrap, la dominicana lanzó un nuevo tema en el que no le tuvo piedad a su ex y lo dejó muy mal parado.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la exponente del género urbano compartió un video de su más reciente sencillo titulado, ‘Narcisista’, en el que se desahogó y dejó claro lo que siente por el padre de su hija, ya que sus frases resultaron muy afiladas y no tuvo en reparo en decirle sus verdades al boricua.

«Ahora no vengas con tu carita de ‘yo no fui’, cuando te necesité nunca estuviste ahí. No merecías ni la mitad de lo que yo te di. Quisiste parar mi camino, pero yo seguí» dice parte de la letra de «Narcisista», rematando con una frase contundente claramente alusiva a su ex. «El karma te va a devolver pa´ atrás. Real hasta la muerte y te volviste na».

En una reciente entrevista, Yailin describe «Narcisista» como un «desahogo». «Egoísta, mentiroso, narcisista. Ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista».

En el tema, habla de superar un amor tóxico. «Teníamos un amor de redes y televisión», dice un verso. «Una serpiente envenenó mi corazón de seda», sentencia Yailin. «Sacaste tu doble cara en el momento peor».