Yailin pelea con su hermana luego de la separación con Anuel AA

Yailin La Más Viral sigue en silencio luego de que ayer su esposo Anuel AA anunciara que ya no están juntos. La dominicana siempre se ha caracterizado por ser polémica y no guardarse nada pero ahora sorprende con su perfil bajo en medio de la separación.

Anuel AA comentó en un video que se viralizó de inmediato en la red que ya no están más juntos por cosas de la vida, pero no entró en detalles y dejó con ganas de más información al público.

Luego el cantante afirmó que se hará cargo de su hija Cataleya y que también apoyará a Yailin en su carrera musical.

«No vamos a estar hablando y haciendo un circo de por qué sí y porque no. Les digo que la apoyen a Yailin, que ella esta trabajando con su música, yo se lo que te digo. Ella cambió mucho su estilo de vida y a pesar de todas las noticias falsas que salen ella tiene un buen corazón, uno no puede guzgar a las personas a lo loco sin conocerla», afirmó Anuel AA.

Pero otro gesto que sorprendió en las redes sociales a los seguidores de la pareja conformada por Anuel AA y Yailin, la más viral es la actitud de la hermana de Yailin, ‘Mami Kim’. En una de sus más recientes publicaciones un internauta le sugirió que vaya a consolar a Yailin y su respuesta dejó helados a todos.

«Ve a consolar a tu hermana» le dijeron a Mami Kim y ella respondió: «¿Y cuando yo estoy mal? ¿quien me consuela?». Con esto la influencer dio a entender que la relación con Yailin la más viral no atraviesa su mejor momento y que no piensa en brindarle su apoyo en este momento dificil con Anuel AA.