Santiago. – El presidente Luis Abinader recibió hoy el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), por su notable liderazgo y aportes a la nación dominicana, a través de su firme gestión como estadista, empresario, educador y ciudadano ejemplar.

Además, por proyectar una noble vocación y compromiso social, que le han merecido reconocimientos nacionales e internacionales, trayectoria que constituye un ejemplo para las presentes y futuras generaciones.

Tras recibir del canciller del Sistema Corporativo UTESA, Frank Rodríguez González; de la rectora Lily Rodríguez González y de la vicecanciller de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, Ingrid González de Rodríguez, el pergamino que acredita su doctorado, el mandatario, dijo que esta distinción es un honor que va más allá de lo personal.

la formación se puede transformar

El jefe de Estado quien estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y de la primera dama Raquel Arbaje, manifestó que el reconocimiento constituye, además, un recordatorio de que solo a través del conocimiento y la formación se puede transformar de verdad la nación en un faro de desarrollo, equidad y justicia.

Expresó que a partir de hoy, con el honor que le confiere este doctorado, renueva su compromiso con la educación del país y aseguró que seguirá trabajando por políticas públicas que garanticen el acceso equitativo al conocimiento, que dignifiquen la labor de los maestros y que promuevan la investigación y la innovación.

“Les confieso que recibo hoy este reconocimiento con una profunda emoción y un sentido de responsabilidad renovado. Es un reconocimiento al trabajo incansable que como país hemos asumido todos en favor de la educación, del progreso y de la democracia”, manifestó.

Expresó su fiel convencimiento de que no hay democracia ni mundo posible sin educación, y no hay educación sin instituciones comprometidas con la excelencia y el saber y afirmó que, la República Dominicana ha comprendido que la educación no es solo un derecho, sino una necesidad imperiosa para garantizar una sociedad libre y justa.

La distinción del mandatario se produjo durante la centésima graduación ordinaria de la sede de UTESA Santiago, donde se invirtieron 651 nuevos profesionales de distintas áreas.

UTESA, un pilar fundamental en la transformación educativa

El presidente Abinader consideró que desde su fundación, UTESA se considera un pilar fundamental en la transformación educativa, social y económica de la República Dominicana. “Hablar de UTESA es hablar de innovación, persistencia y progreso. Se conoce como pionera en el uso de herramientas tecnológicas para la enseñanza, fortaleciendo la capacidad de nuestros profesionales para competir en un mundo globalizado y no podemos hablar del impacto de UTESA sin mencionar su rol en el área de la salud”.

Y agregó: “Hoy, como Presidente de la República, expreso mi más profunda gratitud y reconocimiento a UTESA por su invaluable contribución al desarrollo de la sociedad dominicana. Esta universidad no solo educa, sino que inspira, forma ciudadanos responsables y refuerza los valores que nos unen como nación. Y su principal inspirador fue nuestro querido e inolvidable Don Príamo, su fundador. La vida de Don Príamo debería conocerla cada estudiante de esta universidad como ejemplo de trabajo, superación, persistencia, creatividad y patriotismo”.

nunca dejen de aprender

El gobernante aprovechó para hacer un llamado a todos los presentes, especialmente a los jóvenes, para que nunca dejen de aprender, para que la curiosidad sea su motor y la educación su brújula. “Y a ustedes, los jóvenes de esta universidad, me quiero dirigir muy especialmente ahora con un mensaje claro y esperanzador: aprovechen esta oportunidad, sigan preparándose, porque el futuro de la República Dominicana depende de ustedes. La educación es el motor del desarrollo, y ustedes son la fuerza que llevará a nuestro país a nuevos niveles de progreso”.

Les expresó que, el futuro está en sus manos y reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir apoyando la educación técnica y profesional, de crear más oportunidades de capacitación, de abrir más puertas para que ningún joven con el deseo de superarse se quede atrás.

Los animó a seguir adelante con determinación y con la certeza de que el esfuerzo que hacen hoy rendirá frutos mañana.

“Con humildad y gratitud, acepto este honor y reafirmo mi compromiso con la educación, con la democracia y con el bienestar de nuestro amado pueblo dominicano.

Y también, con la legitimidad de formar ya parte de esta enorme familia, les digo, como alumno y como presidente, que cuento con ustedes para pelear por el futuro que soñamos y por el que nos ponemos a trabajar desde ahora mismo”, concluyó el presidente Abinader.

Presidente Abinader tiene un compromiso auténtico con el bienestar y el progreso del país

De su lado, el canciller del Sistema Corporativo UTESA, Frank Rodríguez González, expresó que el presidente Abinader, honrado hoy por su destacada trayectoria, con su liderazgo cimentado en sólidos valores de integridad y transparencia refleja la formación recibida desde temprana edad en su hogar y con un compromiso auténtico con el bienestar y el progreso del país.

“Es admirable observar como usted ha conjugado la exitosa experiencia empresarial y política con la promoción de los valores fundamentales. Sus logros y recuperación post pandemia, protección de nuestro turismo, un crecimiento económico sostenido, transparencia institucional, mejoras de infraestructura y generación de oportunidades económicas y sociales; así como los reconocimientos internacionales recibidos enaltecen, no solo su figura presidencial, sino la de toda la nación. Invitamos a todos nuestros estudiantes a seguir su ejemplo participando en la política con transparencia, honorabilidad y compromiso, señor presidente reciba nuestra más alta admiración y respeto deseándole éxitos continuos en sus iniciativas a favor de nuestra nación”, manifestó Rodríguez González.

Estuvieron presentes los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Obras Públicas, Eduardo Estrella; la gobernadora provincial, Rosa Santos; el senador Daniel Rivera; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; como invitado especial, José Rafael Abinader.