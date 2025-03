COPYMECON repudia declaraciones expresidente Danilo Medina

Santo Domingo.–La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON), rechazó las declaraciones emitidas por el expresidente Danilo Medina sobre las imputaciones contra sus familiares, asegurando que su persecución es solo por ser sus hermanos, ya que solo están vinculados a casos de corrupción administrativa y son perseguidos únicamente por su vínculo con él.

Eliseo Cristopher, presidente de COPYMECPON, dijo que la institución que preside denunció cientos de veces los actos de corrupción, en el gobierno de Medina, lo que provocó la clausura y estancamiento del sector MiPymes de la construcción o sea se les cerraron las puertas, provocando la desaparición de cientos de MiPymes y llevando a otras al endeudamiento, lo que provocó hasta el suicidio de pequeños constructores.

Asegura Cristopher, que en el expediente realizado en el caso Antipulpo el Ministerio Público estableció que el entramado afectó al sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrica (Edeeste y la UERS), el orden socioeconómico y las elecciones, hechos que no solo se enmiendan con una sanción administrativa.

“Podemos señalar los actos que demuestran las violaciones a la ética, la moral y de corrupción que involucran a las familia Medina Sánchez, señalando como principal a Juan Alexis Medina, quien utilizó sus influencias en la Presidencia y la imponente estructura familiar, como una especie de escudo protector para organizar su entramado para distraer fondos del patrimonio del Estado dominicano, señala el presidente de COPYMECON.

Según el caso Antipulpo, Aracelis Medina, fue acusada por supuestamente tener una participación determinante y ejerció tráfico de influencia para la materialización de los actos de corrupción de la red Pulpo, se desempeñaba como vicepresidenta del Banreservas, entidad en la que supuestamente se realizó el 95% de las transacciones fraudulentas por firmar contratos con empresas que eran controladas por supuestos testaferros de su hermano Juan Alexis Medina.

“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que sea más drástico en la ejecución de quien viole las disposiciones legales en materia de corrupción, la prevaricación y toda practica violatoria de los sanos principios y de igual forma les decimos a los funcionarios y a todo el que maneje fondos del erario público, que COPYMECON estará vigilando para que se cumpla la Ley y buscar que en algunos casos haya sanciones de hasta 20 años”, manifestó Cristopher.

Señalamos lo dicho por el MP para recordar a los familiares del exmandatario Danilo Medina señalados en el expediente Pulpo, entre los que señala en su condición de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez a quien le gestionó asignación de contratos para suplir bienes al Estado.

Durante el ejercicio de las funciones de Magalys Medina, el Fonper era accionista del 50% de la Empresa Distribuidora de Energía del Este (Edeeste), y esta institución estaba presidida por su esposo, Luis de León, a quien se investigó por supuestos actos del crimen organizado y corrupción.

En la investigación se reseña que en una ocasión el Fonper llamó a procesos de contratación por comparación de precios y se presentaron seis empresas, de las cuales cinco eran de su hermano Juan Alexis.

Las investigaciones establecieron que Carmen Magalys vicepresidenta del Fonper, gestionó a su hermana, Lucía Medina Sánchez, al menos RD$78, 110,000, desde el 2007 hasta el 2020, para la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju), a través de la cual ejecutaba acciones asistencialistas y de proselitismo en su provincia San Juan.

En estos casos el Ministerio Público evidenció la realización de aportes a partidos políticos, desembolso a favor de familiares de los imputados, como es el caso de Ángel Milcíades Medina Sánchez, hermano de Juan Alexis Medina Sánchez, a quien le fueron emitidos dos cheques por un monto total de RD$37, 000,000 en cuentas de BHD León y el Banreservas de la compañía Domedical Supply S.R.L. También se señala Yadixa Ebelin Medina Sánchez, quien en el expediente, también se dice que esta recibió fondos que iban destinados su hermano Juan Alexis Medina.

En resumen Eliseo Cristopher, asegura que los argumentos del expresidente Danilo Medina, no tienen asidero legal para decir que sus hermanos solo ameritaban una sanción administrativa, ya que, esa red se apropió de cientos de miles de millones de pesos del erario público en detrimento del pueblo dominicano.

Destacó, que el daño fue tan grabe que al día de hoy las laceraciones hecha por la red liderada por la familia Medina Sánchez, a la economía del país, provocando quiebras al sector de las Pequeñas empresas, endeudamiento que aún no se han podido pagar e incluso, que provocaron muertes de ingenieros y constructores, como enfermedades terminales que por las deudas no han podido recuperar su salud, lo que evidencia que los responsables no deben ni pueden ser castigadas con sanciones Administrativas.