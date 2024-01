La Ley DNI se la ha puesto fácil a la oposición. ¡Ah, perdón, es que la oposición fue parte del asunto!

Ok. Uno se pregunta dónde están los de la Marcha Verde. ¡Ah, perdonen, es verdad, compraditos por el Gobierno!



Bueno, bueno… ¿y los muchachos de la Plaza de la Bandera? ¡Compraditos por el Gobierno, y en unos puestos más chulosss!!!



Ok, ok, ok. Tranquilo Mota. ¿Y los periodistas, aquellos héroes del periodismo, que atacaban con saña y entusiasmo revolucionario al pasado gobierno? ¡Aquellos que se daban golpes de pecho: “¡¡¡Yo soy puro, yo soy puro!!!”? Ah pues muchos fueron también… compraditos por el Gobierno. La posibilidad de contar con ellos es directamente proporcional con el número cero.



Todo ocurrió por debajo de la mesa, taimadamente, en la oscuridad, con alevosía.



El propio presidente no ha encontrado mejor argumento que decir que “hay una confusión”.



La Ley DNI es una ley antidemocrática, que amarra las manos de la prensa, que nos convierte a todos, sin excepción en chivatos.



Yo que vengo de una dictadura de 65 años, sé cómo desde el Gobierno se puede manipular y convertir un pueblo rebelde y valiente, en una nación de miedosos de las tinieblas policiales, hundidos en la miseria y con el ADN marcado por la ignominia de la delación, incluso de hijos a padres, como confesara el poeta y escritor Eliseo Alberto, acerca de cómo le exigían información sobre su amado padre, el gran poeta Eliseo Diego.



La Ley DNI nos convertirá a todos -y en especial a los periodistas- en delatores.



Es el paso más allá del umbral del oprobio. Según esta ley estaremos obligados a develar nuestras fuentes. Si esto no es no un camino, sino una autopista hacia una dictadura, que venga Dios y lo vea.



Con el dólar al mismo nivel que lo dejó Hipólito; las Morenas del Caribe que asistirían a las Omplimpiadas sin bandera; la venta a una empresa del 70% del Parque Nacional de la Sierra de Bahoruco, Y ahora esto de la Ley DNI. ‘¡Esto no se sabe donde vayas a parar!’