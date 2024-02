Ahorrar es algo clave en nuestra vida. Con ahorros, parte de los ingresos no gastada, sino guardada, podemos no solo enfrentar imprevistos, sino también alcanzar metas e impulsar proyectos. En nuestro país, sin embargo, hay poca cultura de ahorro. Primeramente, para muchos, en un país como el nuestro, de bajos salarios, no es cuestión de hábito, sino de poder. Es un lujo para ellos. En cambio, quienes sí podrían ahorrar, no lo hacen por falta de autocontrol. El problema en su caso es vivir en una sociedad de consumo como la nuestra, que quiere que consumamos, no que ahorremos; que nos bombardea permanentemente con publicidad consumista.