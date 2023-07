Me he contado entre los afectados -leves- del actual rebrote del covid-19 y vale comentar que los casos registrados generan poca preocupación en la población. Esto puede interpretarse de distintas maneras. Por un lado, los contagios no alcanzan un alto nivel y por eso las autoridades de Salud enfatizan que no hay motivo para alarma y que la enfermedad del coronavirus es ya endémica. Además hay que entender que aún está muy presente en la mente de muchas personas el hastío provocado por la larga pandemia. También la vida cotidiana exige un ritmo difícil de obviar. De todos modos, no daña estar vigilantes, y tomar algunas previsiones.