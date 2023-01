La Organización Mundial de la Salud explica que cáncer no es, como se cree corrientemente, cuestión de genética; una “lotería”, agraciados y perdedores, unos que nacen con predisposición genética a tenerlo y otros que no y no hay nada que hacer contra eso. Señala que entre 30% y 50% de cánceres se deben a consumo de tabaco y alcohol, alto índice de masa corporal, baja ingesta de frutas y vegetales y vida sedentaria. Cáncer, pues, no se debe solo a “traición genética”.



Podemos entonces reducir el riesgo de cáncer con estilos de vida saludables y así contribuir a disminuir su incidencia entre nosotros, a lo que precisamente llama la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos.