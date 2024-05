Tres meses de prisión preventiva contra la “famosa” Francelys Furcal, matadora de un ciudadano chino en circunstancias conocidas por todos. Decimos “matadora” porque la cuestión en este caso no es si la mujer mató o no. No se trata de probar que cometió el hecho, eso consta, lo sabemos; sino qué calificación le darán finalmente al homicidio, el mismo caso de los también muy sonados homicidios de Orlando Jorge y Manuel Duncan. El caso del Ministerio Público es homicidio voluntario, mientras que lo que buscará la defensa es que la sentencia sea otra calificación, pues la pena de prisión para Furcal será más o menos larga en función de eso.