No precisamos titubear cuando nuestra respuesta es NO. Es nuestro derecho hacerlo, si estamos en desacuerdo. Hablar la verdad cuando no compartimos lo expuesto, además de justo es liberador. Jamás podremos complacer a todos ante una situación, pues cada uno tiene su propio criterio.



Fragmentos del poema “No es No” del neuropsicólogo argentino Hugo Filkenstein: “No” es “No”, hay una forma de decirlo: No. Sin admiración, ni interrogantes, ni puntos suspensivos. “No”. Es corto, rápido, y escueto. No. Un “No” que necesita de una larga caminata o una reflexión en el jardín, no es “No”. Un “No” que necesita justificaciones y explicaciones, no es “No”.