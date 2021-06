No tan fácil

China aspira a ser rica pero tiene el temor de envejecer antes de serlo. Eso parecía ser una posibilidad teórica, pero se realiza rápidamente, según analizó la revista The Economist. La tasa de natalidad cayó a su nivel más bajo desde formación de la República Popular China hace 70 años. Informes oficiales estiman que un cuarto de la población será mayor de 60 años para 2030; The Economist dijo que los pagos de pensiones superaron ya en 2014 los aportes hechos por trabajadores activos. Las autoridades flexibilizaron la política de un solo hijo como solución pero el real problema es que en China es prohibitivo para la mayoría tener más de un hijo. Que ahora el gobierno permita tres no parece ser incentivo socialmente aterrizado. l