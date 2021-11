Necesitamos que más gente decente haga política y en ese sentido, los partidos políticos tienen que jugar su rol y asumir la responsabilidad de no ser receptáculo de lo peor de nuestra sociedad para entonces presentárnoslo como oferta electoral. No pueden seguir con la maña de proponer a alguien no por su aptitud y rectitud, sino simplemente porque tiene dinero y puede entonces financiar su campaña. Ojalá podamos ver para 2022, cuando los partidos desarrollen sus procesos eleccionarios internos, selecciones adecuadas y postulen políticos moralmente idóneos en vez de arribistas y negociantes. Que las cúpulas dejen de hacerse las despistadas frente al predominio del dinero. Eduquen la militancia respecto a los valores a considerarse en candidatos.