Los muchos que acusan a Emmanuel Rivera de estafa inmobiliaria han ganado el primer acto del proceso. Le han impuesto dieciocho meses de prisión preventiva como medida de coerción. Pero de poco les valdrá que ese imputado, tras un proceso judicial que no se sabe cuánto duraría y que les acarrea gastos también, sea finalmente condenado y pase unos cuantos años en prisión, si no pueden recuperar su dinero. Que todo quede en pena de prisión para Rivera y nada de recuperación de dinero, sería una vana satisfacción. Por no haber sido cautos, ahora no tienen más remedio que encomendarse a la justicia sin garantía de recuperación de dinero.