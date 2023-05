Email it

Todo tema, situación o circunstancia tienen distintas versiones. Cada quien ve las cosas partiendo de su realidad y de acuerdo con sus creencias.



No se trata de tener o no la razón, es preciso ver las cosas desde distintos puntos de vista, tomando en cuenta las circunstancias y factores que intervienen en el asunto en cuestión.



Es preciso escudriñar las posiciones contrarias, percatarnos de las coincidencias con las nuestras. Es vano enfrascarse en discusiones estériles, que no conducen a nada positivo.



Lo importante en las discusiones es que ambas partes salgan gananciosas y obtengan mutuos aprendizajes y por demás, comprueben que lo opuesto también tiene sus lados buenos.