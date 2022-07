Su nombre era poco conocido a nivel nacional hasta hace poco menos de dos años.



Es cierto que se paseó como candidato a Senador del Distrito en la temporada 2016-2020 y se hizo sentir en sus disertaciones públicas por ser un candidato joven, dinámico, catedrático de una universidad de prestigio y un reconocido jurista y eso le colocó en el ojo social.



Además de acompañante fiel del ahora presidente Luis Abinader con exponenciales muestras de apoyo y lealtad.



Yayo, hoy director de una de las instituciones recaudadoras más importantes del país ha marcado hechos trascendentales para la actividad aduanera nacional.



Cito, la actualizada ley de Aduanas 168-21 la cual ha modernizado y facilitando los procesos aduanales como el despacho 24 horas y la menor burocracia administrativa.



La capacitación de sus técnicos lo que ha mejorado el servicio externo, la incorporación de máquinas rayos X, mayor nivel de transparencia evidenciados en las frecuentes incautaciones a mercancías de entrada ilegal, entre otros logros.



Su intención de colocar a República Dominicana como el centro operativo más importante de la región del Caribe y LATAM, o como bien se ha puesto de moda el término en el país, en el hub.



A principios de este año la Organización Mundial de Aduanas reseñó en su boletín, ´´País Destacado´´ a nuestra nación como referente de comercio regional mostrando las positivas estrategias manejadas durante la gestión por la actual gestión de la entidad.



Del director de Aduanas no podía esperarse menos, se le conoce como un hombre capaz, operativo, comprometido y responsable lo que le ha permitido apoyado de sus equipos de trabajo los notables resultados y valoración.



A propósito de la presentación días atrás de los 30 mil contenedores despachados durante el primer año del sistema 24 horas, Eduardo Sanz Lovatón reiteró su perseverancia de aprovechar la conectividad de nuestros ocho aeropuertos internacionales, 12 puertos de cargas y tres de cruceros para convertir a RD en un destino potencial para la inversión y el comercio exterior.



O como bien lo dice, en el hub logístico de la región.

Licda. Isis Álvarez

Periodista



Violencia en los barrios



A través de ese prestigioso medio, hemos expresado nuestra preocupación por la ola de delincuencia en barrios del Distrito Nacional el Gran Santo Domingo.



El pasado día 7, tres delincuentes por poco me quitan la vida , cuando me preparaba para cerrar la puerta de la marquesina y gracias a mi esposa pudo distraer a los antisociales de su objetivo.



Ocurrió en el distrito municipal de Pantoja, en la comunidad de Villa Morada. Hasta hoy la policía no ha dado una respuesta a ese y otros casos que han sucedido en esta demarcación. Creemos que el presidente Luis Abinader, debe suministrarle herramientas y tecnología a través del director de la Policía al destacamento de Pantoja para disminuir la ola de criminalidad que vive el sector, donde personas indefensas que día a día salen a buscarse el pan a su familia son atracadas.

Sebastián Solís Paulino

Periodista