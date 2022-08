Email it

La Virgen de la Altagracia cumple hoy 100 años de su coronación; hay celebraciones, de las que no son ajenos políticos históricamente devotos, caso Balaguer, que tuvo episodios como haber manoseado su efigie en 1970 en agradecimiento por su reelección, y el 10 de mayo de 1974, seis días antes de su segunda reelección, que le agradeció por “salvarle” la vida tras la caída de su helicóptero en Villa Altagracia. Aunque no tuvo el Doctor igual suerte en 1978 cuando la virgencita no acudió a su llamado de que le ayudara a hacer “el gobierno que soñó desde niño”, con lo que la Virgen se quitó de encima el tinte de reeleccionista, hasta hoy que ningún otro presidente amigo del “vuelve y vuelve” le ha pedido ayuda, al menos públicamente.