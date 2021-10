Hasta rimó la respuesta del presidente Abinader a los críticos de su práctica de consultar antes de adoptar decisiones trascendentes: “Que me sigan criticando porque yo voy a seguir consultando”. Eso lo dijo ayer, pero intriga que sea en el contexto de presuntos cuestionamientos a su decisión de no aplicar una reforma fiscal, la que, si se recuerda bien, no fue sometida a consultas, algo que prometió hacer pero que no lo hizo. Tampoco realizó consultas para dar marcha atrás al paquetico fiscal de octubre del año pasado. No podemos negar que con frecuencia se reúne con diferentes sectores y que dialoga mucho, pero en las dos situaciones mencionadas no. Esto es solo una acotación, pero hay que incentivar su relación horizontal con la sociedad.