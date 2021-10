El globo habló

El Gobierno aclara que no ha divulgado de manera formal o informal ninguna propuesta relativa a una reforma fiscal, pero no desautoriza ni niega la paternidad de las versiones que circulan, por lo que el debate no va a parar. Si fueran falsas las versiones, hace rato que se hubiera desinflado lo que se ha convenido en llamar “globo de ensayo”, el cual ha sido persistentemente agujereado desde diferentes litorales de la sociedad. Ayer los productores de ron dijeron que es si quebrarlos que se desea, y la Asociación de Industrias bajó durísimo al reclamar que se ponga fin al cortoplacismo, léase poner parches, en materia de reforma fiscal. ¿Tendrá ya una idea clara el Gobierno de lo que piensa la gente de su reforma?