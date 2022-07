Email it

Desde ya, a casi dos años para las elecciones nacionales, más de un analista habla de que habrá en contienda tres fuerzas con posibilidades (PRM, PLD, FP), con lo que habría un escenario de balotaje con un tercero que favorezca al segundo o al primero, o también a ninguno de los dos. Pero por la presencia de ese tercero, lo que no ocurre desde el 1996 y el 2000, cuando hubo tres con chances (en el 1996 Balaguer inclinó la balanza a favor de Leonel y en el 2000 el mismo Balaguer no quiso moverla al regalar el 0.13% que le faltó a Hipólito), las próximas elecciones podrían despertar algo de emoción y no ser desabridas, pues podría aparecer quien le tire jabón al sancocho.