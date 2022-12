Hasta la comparecencia de ayer de Leonel Fernández en la entrevista especial de elCaribe y CDN, se pensaba que había abandonado motu proprio las filas del PLD. Pero no; el hombre alega que lo obligaron a marcharse. “Yo no dejé, a mí me dejaron luego de una cadena de actitudes… Se crearon todas las condiciones para que no estuviera allí. Me pusieron la ropa en la puerta y me abrieron la puerta”, afirmó para contestar una pregunta en sentido figurado, como en el bolero, de que “un viejo amor ni se olvida ni se deja”. La ruptura y el alejamiento es tan sentido, que no quiere que le hablen de unidad ni de un posible acercamiento con sus antiguos compañeros. “… nuestra alianza es con el pueblo dominicano”, asegura.