Email it

No es que estén malas las relaciones diplomáticas de República Dominicana y Estados Unidos de Norteamérica, pero hay algunos roces que indican que no están en su mejor momento, por más que se pretenda disimular, y de ahí las expectativas que se crearon con la presencia en el país de Wendy Sherman, subsecretaria de Estado. Pero solo aquellos que se pudieron enterar o estuvieron cerca de las interioridades de sus conversaciones, en particular con el presidente Abinader, podrían tener una idea de si fue provechosa su visita, porque lo que trascendió al público fueron solo generalidades. Hubo mucha profesión de fe, buena voluntad, golpes de pecho y se “tomaron notas” de todas las cuestiones, hasta de las más peliagudas, lo que incluyó la “preocupación” compartida por la situación en Haití.