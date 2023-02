Email it

Ayer a las 5:00 am. Jorgito remitió a los medios la agenda del día de Abinader con tres actividades, pero a las tres en su lugar estuvo la vicepresidenta Raquel Peña. No hubo explicaciones, pero se asumió que el mandatario estaba concentrado en la preparación de su discurso de rendición de cuentas del lunes. Pero tampoco hubo sobresaltos porque la vice ha sido la utility por excelencia del presidente y donde él no puede estar la envía, para cosas pequeñas, como una inauguración, como para las muy grandes como los gabinetes que ha dirigido. Por eso para ella ayer fue pan comido inaugurar el acueducto de Haina, 32 comedores económicos y entregar 260 apartamentos. De ella dicen que tapa más huecos que Obras Públicas hoyos en carreteras.