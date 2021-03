Esas redes que nos han convertido en un gran patio colectivo, multiplican hasta lo que debe quedar en la intimidad de los hogares, como un comentario de una familia adolorida por el mal momento de un pariente, y requiere la solidaridad de sus más cercanos, circunstancia que hace inevitables los consabidos “pronunciamientos”. Como ese otro devenido en viral. Hablamos de Nelsy Milagros Cruz, por un comentario que no dejaba de ser un “caramelo político” para sus parciales, ansiosos de degustar las mieles aquellas. Ella se ha excusado con humildad, y eso debe ser suficiente. Solo dijo una expresión y hasta dónde se sabe no ha cometido un delito. No es para tanto.