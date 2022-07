Email it

No se puede hablar de reconciliación. Alfredo Pacheco y Antonio Taveras no son enemigos, pero tampoco “panas”. Ambos son legisladores y en el Congreso representan el mismo partido, el PRM, pero tienen estilos distintos y visiones muy diferentes de la política. Han tenido serias divergencias e incluso han chocado de manera pública. Pero quizás aquí primó el refrán que reza que “lo cortés no quita lo valiente”. O tal vez simplemente decidieron darse una tregua porque las circunstancias lo ameritaban. Lo cierto es que tuvieron acercamientos en la última fase de discusión de la ley de extinción de dominio. Ambos comparten el mérito de lo logrado, aunque Pacheco fue el gran armador.