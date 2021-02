El PRM de nuevo en ebullición. En principio, por la persistente demanda de empleos. Hasta desde los países reclaman puestos. Las inconformidades y matices varían. No sabemos si recordarán el tipo de la escopeta en las redes advirtiendo que volvería por sus fueros con lo que hizo en campaña, si no le dan su empleo. Algo más profundo, el sugerente tuit de Ramón Alburquerque: “Si el gobierno del PRM y aliados no para las alzas súbitas de precios de la canasta familiar, de combustibles, emplea su gente y se distancia con prudencia de la oligarquía, para acercarse al ejército popular que le llevó a gobernar, podría tener una breve estadía en el poder”. Para pensar.