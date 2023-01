Email it

La inspiración de la Ley No. 139-97 que mueve los días feriados, como en el caso de hoy lunes por el Día de Duarte, es que “la mejor forma de honrar a nuestros próceres y sus gestas patrióticas, es el trabajo e incrementar las riquezas nacionales”. Bonito gesto para no desorganizar el “ritmo laboral”, pero está por verse de qué manera eso de trabajar mucho y de incrementar las riquezas beneficia directamente a la mayoría de la población y no sólo a unos pocos. Además de que se debió tomar en cuenta también que al confundir y desdibujar fechas como la de Duarte, la Constitución, la Restauración, Primero de Mayo… se podría estar contribuyendo a que se pierda la esencia de la dominicanidad, la memoria histórica, que incluye costumbres y tradiciones.