Email it

El pasado 24 de enero en esta misma sección el colaborador externo Miguel Mejía publicó un artículo titulado “Zhang Run vs Falun Gong”. Con tal motivo la señora Minerva Cruz, coordinadora general de la Asociación Falun Dafa República Dominicana, envió una carta dirigida al director de elCaribe, Nelson Rodríguez, en la que considera que lo expresado por el señor Mejía “es difamatorio, replica la falsa propaganda y mentiras que fabrica el partido Comunista Chino (PCCh) contra nosotros, y sobre todo viola la Ley 6132 sobre atentar contra la honra de las personas”.



“Decir falsedades como que Falun Dafa ‘es una secta’ o un ‘instrumento político’ y que detrás de Shen Yun está la embajada norteamericana y la de Canadá, es simplemente repetir la propaganda del régimen chino”, dice y abunda que “exportar su persecución contra Falun Gong al extranjero, debe convencer a los funcionarios y medios de dicho país para que cumplan con sus políticas opresivas”.



La carta es acompañada de un documento fechado el 27 de enero donde expone que “Shen Yun es una compañía de danza y música clásica china, con sede en Nueva York, que revive los 5000 años de cultura tradicional china. Sin embargo, desde la creación de la compañía en 2006, el Partido Comunista Chino (PCCh), a través de sus embajadas ha intentado presionar a los teatros para que cancelen las presentaciones de Shen Yun. Esta vez, la interferencia se está dando en República Dominicana”.



Manifiesta que el PCCh considera a Shen Yun una amenaza, porque el espectáculo danzario y musical revive la cultura tradicional china “inspirada en lo divino, pero este es precisamente el aspecto de las tradiciones chinas que el régimen comunista ha estado intentando destruir”.



Plantea también que el show incluye danzas que muestran la China actual y los abusos de los derechos humanos que comete el régimen chino, como la persecución contra Falun dafa -una disciplina espiritual basada en los principios Verdad, Benevolencia y Tolerancia, la cual es brutalmente perseguida en china desde 1999”.



Expone: “La propaganda difamatoria del PCCh contra Falun Dafa y Shen Yun incluso ha llegado a periodistas y principales medios de comunicación de nuestro país, por lo que nos vemos obligados a rechazar categóricamente todas las mentiras difundidas por la embajada china en República Dominicana”.



“Shen Yun tiene contratos firmados y entradas vendidas para cinco presentaciones en el Teatro Nacional Eduardo Brito (Sala carlos Piantini) del 2 al 4 de febrero en Santo Domingo, y dos presentaciones en el Gran Teatro regional del Cibao (Sala de la Restauración) en Santiago el 6 y 7 de febrero”, asegura.



“Ante ello, hacemos un llamado para que no se permita la injerencia del gobierno chino en los asuntos internos de nuestro país”, denuncia. El documento explica que Falun Dafa es una práctica espiritual de la tradición budista, fundada por el Sr. Li Hongzhi. Desde su fundación la práctica se ha difundido a más de cien países.



“Falun Dafa ha recibido muchos premios, distinciones y proclamaciones conferidos por funcionarios gubernamentales y una variedad de organizaciones. Muchos parcticantes de Falun Dafa han sido galardonados con premios al servicio público en sus comunidades y lugares de trabajo”, expone.



“El Sr Li ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz en cuatro ocasiones, y el Parlamento Europeo lo nominó al Premio Sajárov a la Libertad de Conciencia. También fue galardonado con el premio Internacional a la Libertad religiosa de Freedom House. Falun Dafa se enseña de forma libre y gratuita”, declara.



Acerca de la persecución oficial hacia la secta explica que “en 1990 tuvo el apoyo de numerosas agencias gubernamentales chinas, siendo considerada una práctica de meditación que mejoraba la salud pública y la moralidad”, y que el 22 de julio de 1999 se lanzó una campaña masiva de represión porque los líderes del PCCh vieron con temor la creciente popularidad de Falun Dafa y la declararon ilegal “el número de practicantes de todos los ámbitos sociales, que pensaban de manera libre había llegado a 100 millones de personas (bajo estadísticas del régimen chino), sobrepasando el número de miembros del Partido Comunista Chino”. Desde entonces se inició una campaña de persecución y difamatoria a nivel internacional sobre Falung Gong.



“En los últimos 20 años, organizaciones de derechos humanos han documentado que miles de practicantes han sido asesinados mediante la tortura… Aunque la persecución no aparece en los titulares de Occidente, la intensidad de la violencia nunca disminuyó… Estos arrestos, encarcelamientos y torturas siguen sucediendo diariamente”, concluye.