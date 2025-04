La Organización Panamericana de la Salud dará comienzo este lunes a la campaña en favor de la salud materna y del recién nacido que lleva por título “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”, en consonancia con el Día Mundial de la Salud, que se celebra en esta fecha desde 1950.



Si bien la salud figura entre los derechos humanos básicos, tanto como la alimentación, vivienda y educación, no resulta accesible para todas las personas, en algunos casos porque los servicios de salud pública, que figuran entre las obligaciones de los Estados, no llegan a determinados lugares o tienen serias deficiencias en la atención de sectores vulnerables y carenciados.



Pero además, la salud es también un negocio del que grupos de médicos, organizados en mutuales prepagas y clínicas privadas, obtienen enormes ganancias por sus servicios a gente de altos ingresos.



La Organización Mundial de la Salud propugna desde hace años la necesidad de una Cobertura Sanitaria Universal, que no es otra cosa que el acceso para todas las personas a servicios de salud esenciales, sin que les genere dificultades económicas.



Entre los obstáculos que enfrentan los médicos para prestar sus servicios figuran los desastres naturales, como inundaciones y terremotos, y los conflictos armados, que impiden la entrega de medicinas, la atención médica y el cuidado de los enfermos y heridos.



Un caso patente lo tenemos en el vecino Haití, donde el accionar de las bandas criminales impide el funcionamiento de hospitales y obliga a los médicos a huir por el peligro de ser secuestrados o asesinados.



El Día Mundial de la Salud debiera ser una jornada en la que en todos los países se celebren actividades no solo de atención médica masiva y gratuita para toda la población, sino también para concienciar a las personas sobre los peligros del sedentarismo, del excesivo consumo de alcohol y de tabaco, sobre la necesidad de una alimentación saludable, entre otras muchas iniciativas.



Si la salud es un derecho universal, lo mejor que podemos hacer en este día es informarnos, exigir a las autoridades mejores servicios hospitalarios, mayor cobertura de los seguros médicos para la atención sanitaria y acceso a los medicamentos y jornadas de prevención que lleguen a todas las personas.



Cuidar la salud de todos es cuidar el porvenir de todos y asegurarse una sociedad sana.