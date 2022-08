El Banco Central de la República Dominicana acaba de publicar su informe del índice de precios al consumidor (IPC), correspondiente al mes de julio, el cual no debe ser pasado por alto porque en momentos en que la inflación tiene al garete a la mayoría de los países en el mundo, se puede concluir que, si nos atenemos a este informe, aquí está contenida o controlada, o como lo califican las autoridades monetarias: “Continúa cediendo gradualmente”.



Hablar de que la inflación cede aunque solo sea parcialmente, es un aliciente porque si echamos un vistazo a los números de julio en Estados Unidos, se registra un incremento (9.1%) que no tenía desde 1941, y en Europa el índice de 8.6% dice el Banco Mundial que no se veía desde 1983.



Pero para no ir tan lejos, en la región República Dominicana se sitúa en materia inflacionaria entre poquísimas naciones, y es que en la mayoría hay incrementos en algunos casos excesivos, como sucede en Venezuela y Argentina, donde en julio la inflación trepó a 167% y 60.7%, respectivamente.



En tanto que las cifras del Banco Central correspondientes a julio de 2022 indican que la inflación interanual, que sigue siendo elevada (9.43%), tuvo una reducción de 0.21 puntos porcentuales por debajo de la tasa máxima de abril que alcanzó 9.64%.



Algo es algo, diría un conformista, pero el simple hecho de que mientras en muchas partes sube, que aquí haya bajado es digno de mención, lo mismo que la mensual, que en julio fue de 0.50% menos que la del mes precedente.



Entre las causas de este comportamiento medianamente positivo en un entorno internacional de incertidumbre y con fuertes presiones de los precios del petróleo y de las materias primas importadas, figuran los subsidios, en especial a los combustibles y a los alimentos, la reversión del alza de la tarifa eléctrica y las medidas de política monetaria.



Podría ser un exceso de optimismo alabar el informe de la inflación en julio, pero haber logrado contenerla, controlarla o solo conseguir que cediera, en un contexto de crisis mundial, es para conformarse.