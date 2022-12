Email it

Con las cifras de la primera fase del operativo “Conciencia por la vida” del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) por Nochebuena y Navidad, la conclusión es que se trató de una jornada en la que las autoridades desempeñaron su labor a cabalidad.



No hay otra manera de expresarlo, porque nunca habrá resultados positivos aunque se cumpla con la encomienda si hay luto y dolor, principalmente por la imprudencia de algunos al comer y beber en demasía y por la tragedia de los accidentes viales.



Pero los organismos de socorro demostraron coordinación y lo mucho que se ha avanzado en prevención y respuestas a situaciones de emergencia.



Inclusive, se puede decir también que en sentido general hubo una actitud responsable de la ciudadanía que siguió las instrucciones de las autoridades y demostró civismo y buena convivencia.



Lo negativo: 18 personas fallecidas en accidentes de tránsito y 18 menores entre los 368 reportados por intoxicación alcohólica, lo que merece sanción y aplicarse lo que dispone el Código del Menor.



En cuanto a las muertes en accidentes viales la historia se repite: de 102 choques reportados, 76 involucraron a motocicletas (75%) y de los 18 fallecidos en 12 estuvieron involucrados motociclistas (66%), algo que pese a su gravedad se mira con indiferencia, como si las autoridades estuvieran solo para contar números trágicos.



Debiera establecerse un régimen especial de educación formal y vial para motociclistas, identificar y regularizar el parque, con lo que habría más control de estos vehículos asociados también a hechos delictivos.



Solo resta esperar que para el Año Nuevo, que suele ser más movido que Nochebuena y Navidad, impere el sosiego y la prudencia; que nadie consuma bebidas alcohólicas caseras ni haya disparos al aire, que pueden costar vidas o lesionar a otros ciudadanos, y en caso de manipular fuegos artificiales sean los autorizados y que no lo hagan niños.



Que las cifras de la segunda fase del operativo “Conciencia por la Vida” reflejen que la población disfrutó del asueto junto a sus seres queridos y evitó excesos para no llevar intranquilidad y dolor a sus familias.