Algunos hechos que aún están pendientes de definir en el escenario político podrían impactar de manera decisiva en las elecciones de febrero y mayo. Por ejemplo, una gran parte de los partidos emergentes que tradicionalmente apoyan a una de las fuerzas mayoritarias, aún no han decidido el rumbo que tomarán, o no lo han comunicado. El papel de los minoritarios, aunque a veces no se reconozca, es fundamental en cada proceso electoral y así lo demuestran los resultados. Ningún partido grande ha ganado elecciones sin encabezar una coalición compuesta por varias organizaciones políticas. Aunque se vean pequeños sus aportes en votos, el apoyo de esas agrupaciones es codiciado por los principales partidos y sus candidatos. Entre otras razones porque al parecer se persigue, y quizás se logra, un efecto psicológico en el electorado al conseguir el apoyo de varios partidos, por pequeños que estos sean. Incluso un toque de narcisismo podría influir en esto, porque hay candidatos que son seducidos con la posibilidad de que sus rostros aparezcan en varios recuadros.



La alianza opositora



Otro elemento que está por definirse es la alianza entre el PLD, Fuerza del Pueblo y otros partidos de oposición. El acuerdo, que no se ha planteado oficialmente, tiene promotores entusiastas como José Francisco Peña Guaba, pero también opositores acérrimos como los Castillo, de la FNP. Las encuestas publicadas últimamente le dan peso al argumento de que esa sería la mejor forma, o quizás la única, de que la oposición pueda competir con el oficialismo con posibilidades de éxito, sobre todo en las elecciones municipales de febrero del próximo año. Ni peledeístas ni pueblistas se han referido al tema, pero se advierte que en ambos litorales políticos, sobre todo del lado del PLD, hay gente de línea dura que no está en eso de reconciliarse con quien peleó hace muy poco tiempo. De producirse, sería la alianza “marrón”, ya que ese es el color que da la combinación del morado y el verde. Por ahora, la ruta del acuerdo se ve así de oscura pero, volviendo al librito, si se llevan de él, habrá acuerdo.