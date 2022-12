Email it

La justificada queja de que los aspirantes a la alcaldía del Distrito Nacional de Fuerza del Pueblo no fueron mencionados en este espacio el pasado martes tiene que ver con el hecho de que, en los niveles municipal y legislativo, es ese el partido que luce, hasta el momento, más rezagado en cuanto a aspiraciones, o al menos así se ve desde fuera. En el caso de la Capital, por ejemplo, solo se dice que las dos principales candidaturas a cargos electivos de la demarcación recaerán en Rafael Paz y Omar Fernández, pero no se define cuál de los dos sería el candidato a senador y quién buscará la alcaldía. Paz, desde su paso al partido que lidera Lonel Fernández, parecía el candidato natural a la senaduría, ya que fue candidato al cargo por el PLD en el 2020, pero resulta que Omar agota un primer periodo como diputado por la circunscripción uno en el que ha logrado destacarse de manera positiva. Es decir que las dos principales figuras de la FP en el Distrito Nacional tienen perfil legislativo. He ahí el dilema.