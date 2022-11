Email it

El pasado fin de semana, muchos dominicanos le estaban dando seguimiento a la segunda vuelta de Brasil. Conocidos los resultados de las votaciones, vinieron las comparaciones “jaladas de los moños”.



Según algunos, lo que pasó allá presagia lo que podría ocurrir aquí en el 2024. Se trata de un proceso muy distinto, porque lo que se dio en Brasil es la lucha entre un candidato de derecha y otro de izquierda, una competencia que no se verá por estos predios. Mientras se teorizaba sobre el proceso de Brasil, sobre todo en las redes sociales, por aquí el rancho estaba ardiendo, pues los partidos criollos estaban en pleno activismo. Sus actividades son supuestamente institucionales, pero la propaganda, los discursos y las consignas los ponen en evidencia. Es proselitismo puro de cara a las elecciones del 24. Unos más que otros, pero todos están en eso.



Antes de ir a la JCE



La cita de los partidos con la Junta Central Electoral para tratar el tema de la campaña a destiempo será el próximo jueves. Y en el fin de semana previo, las organizaciones arreciaron su activismo. El PRM estuvo juramentando alcaldes en Montecristi. Parte de las consignas y los discursos en ese escenario tenían el sello reeleccionista. Leonel Fernández estuvo en Monte Plata, y ahí juramentó a un dirigente del PRM conocido principalmente por sus viajes al Tribunal Superior Electoral impugnando acciones del partido oficialista. Pero fue un acto nutrido, y como en todos los que realiza Fuerza del Pueblo, la promoción del retorno al poder del tres veces presidente de la República era lo principal.



El PLD ya no se queja



Abel Martínez también estuvo activo. Encabezó, en La Vega, un encuentro con productores agropecuarios de distintos puntos del país. Con el PLD y la campaña anticipada pasa algo curioso. Los peledeístas se quejaban hasta hace poco de que estaban en desventaja porque los otros dos principales partidos contaban con sus candidatos presidenciales. Resulta que en la ruta hacia el 24 los morados están ahora más adelantados que sus rivales, porque no solo tienen candidato, sino también jefe de campaña.