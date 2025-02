Ninguno de los partidos se sintió aludido con el comunicado de la JCE en el que recuerda que no sólo no ha comenzado la campaña electoral, sino que ni siquiera en tiempos de precampaña estamos. El presidente de la JCE, Román Jáquez, aprovechó ayer una visita del organismo al Altar de la Patria para recordar el llamado, y mencionó el término “sosiego político y electoral”. El mensaje, ahora reiterado, posiblemente no tenga destinatarios específicos, como se ha especulado. Y luce que es más bien de carácter preventivo, porque hasta ahora no parece que se hayan violado las legislaciones, pero eso sí, todo indica que algunos tienen planes de hacerlo. Y serían reincidentes, porque eso fue lo que hicieron en el proceso del 2024.



El PRM



Se van con el amague los que piensan que el llamado es al partido oficialista. Aunque la sospecha nace por dos motivos: primero, en el PRM hay proyectos presidenciales definidos que el propio presidente Luis Abinader validó, cuando hizo la famosa reunión que todavía genera comentarios, y que incluso fue reeditada al menos una vez. Lo otro es que el propio presidente de ese partido ha estado haciendo llamados a la cordura, y si de adentro hay preocupación, de afuera piensan que por algo será, aunque lo cierto es que ninguno de los presidenciables ha cruzado la línea impuesta por la ley.



PLD y FP



Jáquez recordaba ayer que en esta etapa, los partidos deben limitarse a realizar sus actividades institucionales. En teoría, en eso están los dos principales partidos de oposición, ya que ambos han estado desarrollando sus congresos. Pero hay una agenda paralela de los aspirantes presidenciales. En el PLD, Francisco Javier García lanzó su proyecto hace tiempo y luego lo hizo Abel Martínez. Hay un sector que quiere adelantar la selección del candidato como se hizo en el último proceso electoral. Y lo mismo ocurre en la Fuerza del Pueblo, donde una corriente propugna para que sea proclamado Leonel Fernández como candidato. Eso, para que se sepa que el que va es el padre y se deje de mencionar al hijo.