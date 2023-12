En algunas encuestas de preferencia electoral para los comicios presidenciales se incluye el posible escenario de una segunda vuelta y hasta ahora se establece que el que está en primer lugar, en este caso el candidato oficialista, ganaría holgadamente, de manera individual, a cada uno de los dos principales candidatos de la oposición, que son los que ocupan, según todas las encuestas, la segunda y la tercera posición en el orden de preferencias. Es curioso el dato, pero sobre el escenario de segunda vuelta hay que decir dos cosas: Primero, que es posible que no se produzca, y segundo, que en caso de que se dé, se entiende que sería un escenario nuevo, en el que habría que ver el peso de las alianzas de segunda vuelta y el impacto de una segunda campaña, aunque es de apenas mes y medio. La segunda vuelta se ve más lejos a medida que se han consolidado los proyectos presidenciales, porque la realidad que se observa es la siguiente: El oficialismo roza o sobrepasa la mitad de los votos, mientras la oposición, en su conjunto, también se acerca a esa proporción, aunque de acuerdo con las encuestas, con algunos puntos por debajo. El escenario de segunda vuelta es menos auspicioso para los opositores porque una considerable proporción de los que votarían por Leonel Fernández o Abel Martínez en una primera vuelta, si eliminan a su candidato, preferirían votar por Luis Abinader. O sea, que votos opositores se convertirían en oficialistas. Eso puede cambiar, pero hasta ahora, es lo que hay.



Una derrota falsa con un impacto real



En el Colegio de Abogados el PRM buscaba una victoria que no necesitaba y se le pegó una derrota que no tiene importancia, pero sí significado político. Con chanchullo y sin chanchullo, queda la idea de que el oficialismo perdió y como decía recientemente una figura del PRM, casi nadie va a creer que al Gobierno se le hizo fraude, aunque eso haya ocurrido.