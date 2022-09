No hay pruebas, pero tampoco dudas, de que Luis Abinader será candidato presidencial en el 2024. Y lo mismo se puede decir de Leonel Fernández. Son las dos figuras que, hasta el momento, se perciben como dueños de la nominación presidencial, el primero, del oficialista PRM y el segundo, de Fuerza del Pueblo. No descubren el agua tibia quienes afirman que Fernández está en segundo lugar, porque ahora mismo hay dos puestos en juego. Se supone que uno está en primer lugar y otro en segundo, aunque los leonelistas le pongan adelante la palabra “sólido” al referirse al puesto que ocupa su candidato y líder, para que se oiga más bonito. No se descarta que la cosa siga así hasta el final, pero hay otro partido fuerte, que aún existe y que al menos hay que darle el beneficio de la duda. El PLD es la variable que falta por despejar.



Los numeritos



En el festival de encuestas que uno y otro sector difunde, hay de todo, pero se puede sacar un promedio de los números y hay varias cosas que parecen estar claras. El presidente Luis Abinader está en primer lugar, en cualquiera de los escenarios, y el PRM, aunque con números más bajos que su eventual candidato, también es puntero, cuando se miden los partidos. Fernández está segundo como posible candidato, y su partido, Fuerza del Pueblo se disputa esa posición con el PLD. Sobre el posicionamiento de los aspirantes del partido morado, lo único cierto es que son tres los que tienen chance y hasta que uno de ellos no sea declarado candidato o candidata, los análisis estarán sesgados e incompletos. Lo que pase en la consulta del 16 de octubre será determinante, no solo por quién gane la candidatura, sino también por la forma en que reaccione el resto de competidores. Es a partir de ahí cuando se podrán hacer encuestas, proyecciones y análisis.