Vinicio Castillo publicó recientemente en Twitter una “información”, cuya veracidad solo se comprobará con el paso de los días. Según él, Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial del PLD, había decido retirarse de la contienda interna para apoyar a la también aspirante Margarita Cedeño. Castillo hace mucho que no tiene vínculos afectivos con el PLD, pero en lo que respecta al menú de presidenciables que actualmente ofrece ese partido, no oculta su preferencia por Abel Martínez. De hecho, en su tuit habla de que el acuerdo entre Domínguez Brito y Cedeño se produjo en el marco de una reunión que ambos sostuvieron “para evaluar el avance incontenible de Abel”. Independientemente de su preferencia, lo que ahí importa es la información, y no tanto del encuentro, sino lo que allí se habría decidido.



Respuesta instantánea



Pocas horas después del tuit de Vinicito, llegó la respuesta. Y no la que produce y conduce su padre, don Vincho. El mismo Domínguez Brito, sin especificar destinatarios, publicó el siguiente tuit: “Hay personas que son enemigas del @PLDenlinea, sienten mucho miedo de que sea el candidato y próximo Presidente de la República. A esos les digo; seré candidato y presidente, sin odios ni rencores. Mi enfoque será resolver los problemas de la gente y elevar su calidad de vida”. La cosa no quedó ahí. Un día después, a los medios llegaron los resultados de una encuesta realizada por Data Consulting, en la que Francisco aparece en primer lugar en la competencia por la candidatura presidencial del partido morado, con un 33 por ciento, seguido de Margarita, con 22.6 por ciento y Abel, con un 19. Eso parecía ser la segunda parte de la respuesta a la versión difundida por Castillo y luego replicada en las redes sociales y en programas de televisión y radio.