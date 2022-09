Leonel Fernández nunca estuvo de acuerdo, Danilo Medina lo aplicó porque estaba obligado, y Luis Abinader siempre lo ha defendido, por lo que ahora le toca probar que sí es necesario y que puede ejecutarlo de manera adecuada. Esa es la posición de los tres últimos presidentes del país con relación al tema de la inversión del 4% del PBI en la educación. Es un tema fundamental y seguramente sería mucho pedir que no se politice.



Fernández la promulgó



Aunque la ley que consigna el 4% del PIB para la educación fue aprobada en 1997, en la primera gestión de Fernández, este no puede venderlo como logro ni asociarlo a su mandato, porque nunca lo aplicó. Su argumento de que no basta con aumentar los fondos, porque se requiere de un plan, es irrefutable, pero también lo incrimina, porque el plan le tocaba a él motorizarlo.



Medina y las escuelas



Al Presidente que llegara en el 2012 le iba a tocar aplicar el 4% sí o sí. Fue un pleito que ganó la sociedad. Se dice que en los ocho años de Medina, solo se construyeron escuelas, pero también se mejoraron las condiciones de los docentes. De calidad educativa, nada de nada, según dicen las pruebas internacionales. Ahí nos seguimos quemando.



Reto de Abinader



Luego de superar lo peor de la pandemia, el actual gobierno no tiene excusas. Ya quedó claro que el 4% se mantendrá, por lo que a partir de ahora, se deben esperar resultados.