El librito, ese que no se ha escrito, que nadie ha leído, pero que muchos dicen conocer, explica lo que tiene que hacer el oficialismo para quedarse cuatro años más, y lo que debe hacer la oposición para volver al poder. El librito, si realmente existiera, no sería pequeño, sino muy amplio, con respuestas para las distintas variables, pero hay algunas cuestiones que son elementales.



Oficialismo



No hay dudas de que el PRM está en primer lugar de las preferencias del electorado. Solo hay que ver que cada uno de los partidos de oposición asegura que lucha con el partido oficialista por ese primer lugar. Lo que estaría por verse es su margen de ventaja. Al ser así, su meta no es quedar puntero, sino ganar ampliamente, tanto en febrero como en mayo, en este último caso, en primera vuelta. Es lógico que el PRM se enfoque en las municipales, porque se celebrarán primero y es importante enviar un mensaje a competidores y votantes. Es válido, desde el punto de vista del pragmatismo, que los perremeístas atraigan gente de la oposición para la batalla que viene en febrero, porque significa, en cierta medida, ganarle al enemigo con sus propias armas. Además, cada refuerzo que consigan así, es uno más para ellos y uno menos para la oposición. Igual de importante, por las mismas razones, es conseguir el apoyo de partidos que en procesos anteriores han estado en la acera contraria.



La oposición



El librito dice que el éxito del PLD depende del fracaso de Fuerza del Pueblo, y viceversa. Para que uno suba, el otro tiene que bajar. Para que uno de los dos suba lo suficiente, el otro se tiene que hundir. Ambos se disputan el mismo segmento del electorado. En la lucha entre ambos, FP se ha llevado la mejor parte porque ha crecido con base en peledeístas disgustados. Pero ahora el librito los manda a juntarse. Y no para una segunda vuelta de las presidenciales, que podría no darse. Morados y verdes están obligados a unirse para las municipales de febrero.