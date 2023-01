Email it

Las elecciones normalmente casi nunca se deciden poco antes de las votaciones. Eso es la excepción, no la regla. Es todo un proceso, y el año preelectoral, como el que empieza ahora, es fundamental para los partidos y candidatos, de cara a los comicios. He aquí algunos de los retos que tienen las principales fuerzas políticas del sistema:



El PRM



Para el oficialista PRM, su principal meta debe ser mantener la cohesión interna y fortalecer las relaciones partido-gobierno. Lo otro tiene que ver más con el desempeño gubernamental. Y en esta parte, hay cosas que dependen de la gestión, y otras de factores externos. El vaticinio del mal año en la economía que hacen algunos sectores es un peligro latente para la continuidad del partido oficialista, porque cuando se trata de bolsillos, o de comida, la gente no necesariamente distingue cuándo las causas de los problemas son importadas, o propiciadas localmente. A la mayoría le da igual, y la tendencia natural es culpar a las autoridades de turno.



Ventajas



La alta popularidad que mantiene el presidente Luis Abinader es la principal fortaleza del partido de gobierno. Algunos mandatarios llegan a conectar tanto con la población que hasta son en cierto modo “exonerados” ante los desaciertos de su propia gestión y a ese nivel ha llegado el presidente dominicano. Otra ventaja que tiene el PRM es que, aunque es un partido de reciente creación, tiene a estas alturas un liderazgo local sólido, a lo que ha contribuido, sin dudas, el hecho de estar en el poder. Es un punto que se fortalecerá aun más con la entrada de dirigentes de otros partidos. Todo esto representa una ventaja comparativa frente a sus competidores, de cara a las elecciones municipales de febrero del 2024, un proceso clave, en el que los partidos tienen que hacer un buen papel si quieren competir con éxito en las presidenciales.