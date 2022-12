Las manipulaciones, exageraciones, y difusión de medias verdades y mentiras forman parte de las campañas electorales aquí y en todas partes. Y todo eso se potencia con las redes sociales y otros recursos que antes no existían. Aquí no estamos, al menos oficialmente, ni siquiera en la precampaña, pero son muchas las falsedades que se ven a diario. Como muestra, tres botones:



Interpretación de fotos



Recientemente se difundió con toda la mala intención del mundo una foto que recoge un momento determinado de una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader. Por alguna razón, en ese preciso momento, tanto el mandatario como la primera dama, y hasta los miembros de la seguridad del jefe del Estado, estaban serios e incluso algunos de ellos lucían tensos. Así parecía, al menos en esa imagen específica, pero hay otras decenas de fotos y videos de la misma actividad que muestran que todo transcurrió en un ambiente relajado, y hasta festivo. Los que difundieron la famosa foto la acompañaron de comentarios especulativos, algunos porque “se fueron con el amague” y otros con intención malsana. Algo similar ocurrió posteriormente con una foto en la que aparece Danilo Medina tumbado en un sofá, en medio de Abel Martínez y Charles Mariotti. El expresidente venía de una actividad y estaba evidentemente agotado, pero surgieron cientos de analistas de lenguaje corporal que plantearon con mucha seguridad que el hombre lucía derrotado y hasta aseguraban que no se sentía bien con el triunfo a lo interno del alcalde de Santiago.



Se tuercen declaraciones



Con el expresidente Leonel Fernández también se intentó una manipulación, pero en su caso con unas declaraciones. Resulta que hace poco, un periodista le observó que el PRM acusaba a partidos de oposición de hacer campaña en violación de las leyes. El exmandatario respondió: “No nos sentimos aludidos”. Algunos tuiteros difundieron el video como supuesta prueba de que Fuerza del Pueblo no es un partido opositor, porque supuestamente, su propio líder así lo reconocía. Burdo el intento. Lo malo es que estos solo son los “trailers” de la película.